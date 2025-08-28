Warga Babakan Madang Bogor Keluhkan Bau Busuk dari Lokasi Pengolahan Sampah SCRC

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Program Sentul City Recycle Centre (SCRC) menuai sejumlah keluhan dari warga sekitar.

Sebagai informasi, program itu merupakan program pengolahan sampah di kawasan pemukiman mandiri yang di kelola PT Xaviera Global yang diresmikan Bupati Bogor saat itu Ade Yasin pada 15 Mei 2019.

Program tersebut digagas guna mewujudkan "Menuju Sentul City Zero Waste 2020".

Namun sangat disayangkan, program yang digadang bakal menjadi contoh untuk Kota/Kabupaten lain itu ternyata membawa dampak negatif, khususnya pencemaran lingkungan, baik udara maupun air.

Hal itu terbukti dari adanya gunungan sampah dan kolam yang berisi air kotor di Kampung Sela Eurih Cibarengkok, Desa Sumur Batu, bahkan kondisi serupa juga ditemui di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengaku dari lokasi itu kerap kali tercium bau busuk menyengat, terutama saat angin berhembus.

Tak hanya itu, dia juga menduga adanya aktivitas penimbunan sampah ke dalam tanah yang dilakukan pihak pengelola.

"Kalau dahulu tidak berbau seperti ini, sekarang sangat bau apalagi pas lagi banyak. Sekarang mah sering bau dan kalau hujan banyak sampah yang hanyut ke sungai", tuturnya.