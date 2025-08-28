20 Anak Punk Dapat Pembinaan dari Dinsos Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok mengadakan kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 di Aula Kantor Kelurahan Beji Timur.

Kegiatan tersebut, diikuti sebanyak 20 PPKS yang tergabung pada komunitas punk.

Kepala Dinsos Kota Depok, Devi Maryori mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya dalam mengatasi permasalahan sosial yang terdiri dari 26 jenis layanan, salah satunya penanganan anak jalanan atau pada komunitas punk.

"Sudah menjadi kewajiban kami dalam memberikan perhatian lebih pada anak jalanan ini, karena mereka sudah seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak dan akses terhadap berbagai pelayanan dasar," ucapnya.

Dirinya berharap, melalui kegiatan ini, seluruhnya yang tergabung pada komunitas punk dapat kembali kepada keluarga, melanjutkan sekolah, berlatih dan berkarya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

"Semoga ini bisa memberikan penguatan kepada peserta untuk bisa menjalankan fungsi sosialnya, serta dapat belajar dan berkarya sehingga dapat mandiri, menghidupi keluarga dengan bekerja tetap sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga dan masyarakat sekitar," jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Depok, Yati Sumiati mengatakan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber.

Dinas Pendidikan memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan, bagaimana mengakses, serta memfasilitasi bagi mereka yang memerlukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berupa paket A,B,C untuk tingkat SD,SMP, dan SMA sederajat sehingga mereka bisa ikut ujian persamaan sehingga mendapatkan ijazah.