Jasa Tirta II Serahkan Beasiswa Atlet Berprestasi, Dukung Pendidikan Generasi Muda

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Dalam rangka mendukung pendidikan generasi muda, Perum Jasa Tirta II menyerahkan beasiswa kepada atlet berprestasi di bidang olahraga air melalui acara bertajuk Tirta Syukur Gath & Fest yang digelar Selasa, (26/08/2025).

Program beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen Perum Jasa Tirta II dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya dalam memberikan kesempatan dan meningkatkan akses pendidikan bagi atlet berprestasi di cabang olahraga air, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Pada kesempatan ini, Ketua Dewan Pengawas, Kelik Wirawan Wahyu Widodo, Direktur Utama Jasa Tirta II, Imam Santoso, serta Direktur Pengembangan Usaha, Dikdik Permadi Yoffana menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada 3 atlet berprestasi.

Beasiswa tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah mereka raih sekaligus untuk mendukung keberlangsungan pendidikan mereka.

Program beasiswa bagi atlet olahraga air berprestasi telah dimulai sejak tahun 2022. Hingga saat ini, Perum Jasa Tirta II telah memberikan beasiswa kepada 18 atlet dari berbagai jenjang pendidikan, dengan 10 atlet di antaranya telah berhasil menyelesaikan pendidikannya.

Program ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga investasi dalam pengembangan manusia yang unggul dan berkarakter.

Melalui beasiswa ini, perusahaan ingin memastikan bahwa atlet tidak hanya unggul di arena kompetisi, tetapi juga memiliki bekal akademik yang memadai untuk melanjutkan karier di masa depan.

Harapannya, para penerima beasiswa dapat menjadi duta-duta inspiratif yang menunjukkan bahwa prestasi olahraga dan pendidikan bisa berjalan seiring.