Pemerintah Bersama KAI dan BTP Akan Tata Kawasan Stasiun Depok Baru

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta sepakat untuk melakukan penataan kawasan Stasiun Depok Baru (Stadebar).

Hal itu dilakukan, seusai pertemuan guna membahas rencana perbaikan kawasan stasiun yang dinilai masih memerlukan banyak pembenahan di Stasiun Depok Baru.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan Stasiun Depok Baru harus ditata agar lebih nyaman, aman, dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

“Kalau dilihat, area Stasiun Depok Baru jalannya becek, sering tergenang banjir, dan berlubang. Malam hari juga kurang penerangan, sehingga terasa rawan dan membahayakan," ucapnya.

"Saya juga pengguna KRL, jadi sangat merasakan kondisi tersebut. Pemkot Depok siap membantu memperbaiki jalan-jalan berlubang agar tidak ada lagi genangan air,” sambungnya.

Selain itu, Chandra juga menyoroti fasilitas yang masih terbatas bagi pengguna disabilitas dan lansia.

“Misalnya untuk menyeberang dari timur ke barat masih harus lewat bawah, dan itu belum ramah bagi disabilitas maupun lansia. Karena itu, kami berharap, ke depan ada fasilitas yang lebih inklusif agar Stasiun Depok Baru benar-benar bisa diakses semua orang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan perlunya penataan parkir serta jalur angkutan kota (angkot) agar lebih tertib.