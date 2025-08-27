Pemkot Bogor Tinjau Titik Sektor Akhir Ruas Jalan BIRR

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama jajaran terkait meninjau titik sektor akhir trase Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang berada di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kelurahan Mulyaharja, Kota Bogor, Selasa (26/8/2025).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam melanjutkan pembangunan jalan lingkar dalam yang sudah lama direncanakan.

Dari total panjang trase 11,4 kilometer, saat ini telah tersedia lahan sepanjang hampir 7 kilometer hasil komunikasi intensif dengan sejumlah pengembang sejak lima tahun terakhir.

“Kami meninjau titik awal jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR) dari sisi Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) di Mulyaharja. Dari total 11,4 km, alhamdulillah hampir 7 km sudah bisa kami siapkan hasil komunikasi dengan pengembang sejak lima tahun lalu,” ujar Dedie Rachim.

Ia menambahkan, bahwa seksi dua antara BNR hingga Pamoyanan menjadi bagian yang paling memungkinkan diwujudkan lebih cepat.

Pematangan lahan akan menjadi prioritas awal, sementara pembangunan jembatan akan memerlukan rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR dan izin dari BBWSCC.

“Ke depan, sisanya akan kami prioritaskan. Mulai dari penyusunan DED, pembebasan lahan, pematangan lahan, sampai nantinya tahapan cut and fill untuk mewujudkan jalan alternatif yang bisa membantu mengurai kemacetan di Kota Bogor,” katanya.

Dedie Rachim menegaskan, keberadaan BIRR akan sangat penting bagi masa depan Kota Bogor. Jalan lingkar ini bukan hanya menjadi solusi mengurai kemacetan, tetapi juga membuka akses baru bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Bogor Selatan.