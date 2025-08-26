Selesai Uji Coba Jalur Sementara di Jalan Saleh Danasasmita Hari Ini Resmi Dibuka

JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:30 WIB
Potret akses jalan sementara di kawasan Batutulis, tepatnya Jalan Saleh Danasasmita. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi mengoperasionalkan lintasan roda dua (R2) di jalur sementara Jalan Saleh Danasasmita, Batutulis, Selasa (26/8/2025).

Setelah melakukan evaluasi lapangan jalur sementara R2 Batutulis, Dedie Rachim menyatakan bahwa jalur tersebut sudah layak digunakan dan langsung diputuskan untuk dibuka lebih cepat pada sore hari pukul 16.13 WIB, meskipun sebelumnya direncanakan baru akan dioperasikan resmi pada Rabu (27/8/2025) dini hari.

“Setelah dilakukan uji coba barusan tidak ada kendala berarti, kondisi jalanan sudah siap dilalui. Meskipun secara resminya baru dibuka Rabu dini hari, tetapi setelah uji coba tadi, diputuskan hari ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” ujar Dedie Rachim.

Jalur sementara ini sudah bisa dilintasi dua arah, baik naik maupun turun. Namun, akses hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua, karena keterbatasan lebar jalan dan adanya penyempitan di beberapa titik.

“Untuk roda empat belum bisa melewati jalur ini, karena memang konstruksi dan lebarnya tidak memungkinkan. Jadi silakan warga memanfaatkan jalur ini khusus kendaraan roda dua,” jelasnya.

Ia juga meminta agar jajaran dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetap melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi jalan, mulai dari penerangan, rambu-rambu, hingga sarana keamanan lainnya agar keselamatan pengendara tetap terjamin. (mar7/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

