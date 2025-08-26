JPNN.com

Kolaborasi PPM dan Pemprov Siap Wujdukan Kesejahteraan Veteran di Jawa Barat

Selasa, 26 Agustus 2025 – 19:36 WIB
Ketua Pemuda Panca Marga MQ Iswara dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musda di Kota Bandung, Selasa (26/8/2025). Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan visi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yaitu “Jabar Istimewa”.

Hal itu disampaikan Iswara saat ditemui seusai pelaksanaan MUSDA PPM Jabar di Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).

“Ya, kami Pemuda Panca Marga siap menjadi garda terdepan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pak Gubernur, sesuai dengan visinya Jabar Istimewa,” kata MQ Iswara.

Menurutnya, PPM Jabar tidak hanya akan mendukung secara moral, tetapi juga siap terjun langsung dalam berbagai kegiatan yang digagas Pemprov Jabar.

“Kami siap menjadi garda terdepan, siap menjadi mitra strategis dalam berbagai program dan kegiatan Pak Gubernur,” ujarnya.

Selain itu, Iswara juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada para veteran yang kini jumlahnya sekitar 10.400 orang di Jawa Barat.

Ia menuturkan, kondisi para veteran masih memerlukan perhatian serius, terutama dalam aspek kesejahteraan.

“Banyak kondisi rumah para veteran yang tidak layak. Selain itu, kami juga berharap ada perhatian untuk pendidikan putra-putri mereka, serta penyediaan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Pemprov Jabar merealisasikan visi Gubernur Dedi Mulyadi yaitu 'Jabar Istimewa'.
