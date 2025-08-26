Pos Indonesia Jadikan Hari Jadi ke-279 Momentum Menuju Perusahaan Logistik Modern

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-279 dengan mengusung tema “Menuju Inovasi Berkelanjutan”.

Kegiatan ini diikuti jajaran komisaris, direksi, pimpinan anak perusahaan, serta seluruh karyawan PosIND di Kantor Pusat Pos Indonesia Jalan Cilaki, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).

Peringatan dimulai dengan apel pagi dan parade defile perwakilan tiap direktorat. Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan serta dedikasi insan PosIND dalam menjaga eksistensi perusahaan yang telah berkiprah hampir tiga abad.

Baca Juga: Polda Jabar Pastikan Stok Beras di Bandung Raya Aman

Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengapresiasi seluruh insan Pos Indonesia atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang telah membawa perusahaan bertahan dan terus berkembang selama hampir tiga abad.

“Hari ini bukan hanya sekadar perayaan usia perusahaan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen dalam berinovasi secara konsisten dan berkelanjutan. Pos Indonesia harus mampu menjawab tantangan era digital, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan global yang semakin ketat,” ujar Endy dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Endy menegaskan, inovasi berkelanjutan tidak hanya terkait dengan penciptaan produk atau layanan baru, tetapi juga mencakup peningkatan proses kerja, penguatan budaya perusahaan, serta pemberian nilai tambah bagi pelanggan dan masyarakat.

Program transformasi lima tahun terakhir telah menghadirkan berbagai capaian penting, di antaranya perbaikan kondisi keuangan perusahaan, kehadiran platform digital yang meningkatkan persepsi publik, perubahan menuju logistic company modern yang mampu bersaing secara global, serta berbagai penghargaan yang diterima di tingkat nasional dan membangun SDM unggul dan layanan prima.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk terus belajar, beradaptasi, dan melahirkan karya terbaik. Dengan layanan cepat, tepat, aman, dan penuh kepedulian, kita wujudkan Pos Indonesia sebagai perusahaan yang semakin maju, berdaya saing, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutur Endy.