BKSDA Jabar Pastikan Macan Tutul Masuk Kantor Desa di Kuningan Sudah Diamankan

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Video seekor macan tutul masuk ke dalam balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Meleber, Kabupaten Kuningan viral di media sosial.

Masuknya macan tutul itu mengegerkan warga sekitar sebab hewan langka tersebut seharusnya berada di alam liar.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat macan tutul itu sedang berada di pojok ruangan bawah deretan tumpukan kursi.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar Agus Arianto mengatakan, petugas sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti adanya macan tutul yang masuk ke balai desa.

Kata Agus, macan tutul tersebut berhasil dievakuasi dan dikeluarkan dari area balai desa.

“Jadi saat ini sudah ditangani bersama pihak Pemda, kepolisian di sana dan mitra konservasi lainnya. Sudah kami selamatkan macan tutulnya, kemudian nanti kami rehab sementara waktu, kami cek dan observasi sambil menunggu rencana pelepasliaran di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC),” kata Agus saat dikonfirmasi, Selasa (26/8).

Agus menjelaskan,macan tutul itu akan direhabilitasi sementara waktu di Lembang Zoo, sembari menunggu untuk diliarkan di TNGC.

“Tadinya mau di Cikambulan yang terdekat ya, tetapi karena belum siap, sementara di Lembang Zoo,” ucap dia.