Menelusuri Dataran Tinggi Laut Hitam Turki, Surganya Pecinta Alam

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wilayah Laut Hitam Turki menghadirkan alternatif menyegarkan untuk liburan musim panas ini. Dengan udara yang sejuk, perbukitian hijau zamrud, dan pantai yang masih alami, kawasan geografis di Turki ini bisa jadi opsi destinasi wisata yang menyenangkan.

Pesona sesungguhnya pada kawasan ini terletak di dataran tingginya yang beringin sepoi, di mana rumah-rumah kayu tradisional yang biasanya digunakan penduduk setempat, selama musim hangat akan dipakai sebagai penginapan.

Dataran tingginya yang memukau juga menghadirkan pengalaman 'coolcation' yang menyegarkan bagi siapa saja yang berkunjung.

Selain itu, wilayah Laut Hitam Turki dikenal akan berbagai situs bersejarah, jalur tersembunyi, gaya hidup unik, kuliner khas daerah, hingga teh yang nikmat.

Dari air terjun yang menakjubkan hingga hutan lebat nan hijau, daya tarik dataran tinggi semakin kuat dengan berbagai kegiatan luar ruang seperti trekking, memancing, dan festival tradisional yang menampilkan tarian rakyat.

Menjelajahi Wilayah Barat Laut Hitam Turki, Tempat Alam dan Budaya Berpadu

Perjalanan di wilayah Laut Hitam dimulai dari Bolu, hanya sekitar empat jam perjalanan darat dari Istanbul, wilayah ini dikenal dengan keindahan Taman Nasional Yedigöller yang rimbun, serta kota-kota Cittaslow, Göynük dan Mudurnu.

Tidak jauh dari sana terdapat Karabük yang menjadi rumah bagi Safranbolu, satu-satunya destinasi Istimewa di Türkiye yang masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO sekaligus diakui sebagai kota Cittaslow yang terkenal dengan rumah-rumah kayu bersejarahnya.