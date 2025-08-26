Creators Lab TikTok Shop by Tokopedia Berdayakan Generasi Muda Dukung UMKM Lokal dan Pariwisata Daerah

jabar.jpnn.com, BANDUNG - TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan rangkaian pelatihan di Bandung yang mencakup dua inisiatif sekaligus.

Melalui program Creators Lab bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI), kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan.

Acara ini juga berhasil membekali lebih dari 600 mahasiswa/i politeknik pariwisata, untuk menjadi kreator berpenghasilan sekaligus mempromosikan produk UMKM lokal dan destinasi wisata daerah.

Pada kesempatan yang sama, lewat inisiatif #SatuDalamKopi bersama Indonesia Coffee Academy (ICA), bagian dari grup Anomali Coffee diadakan pula pelatihan kopi di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung sebagai upaya meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam mendukung industri kreatif dan F&B lokal.

Menurut data Kemenko Bidang Perekonomian RI, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah, Tokopedia dan TikTok Shop kini telah menjadi rumah bagi jutaan penjual, mayoritas UMKM.

Jumlah penjual di TikTok Shop meningkat 40 persen menjelang Ramadan 2025 lalu.

Lewat inisiatif Creators Lab, Tokopedia dan TikTok Shop turut mendukung pertumbuhan UMKM serta penguatan ekosistem pariwisata di daerah.