Job Fair 2025 di Depok, Sediakan 3 Ribu Lowongan Kerja

Selasa, 26 Agustus 2025 – 17:30 WIB
Potret Job Fair 2025 di Depok Town Square (Detos) Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan pencari kerja padati Job Fair 2025 di Depok Town Square (Detos) Kota Depok, Selasa (26/8).

Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Mangnguluang Mansur mengatakan, ada 50 perusahaan yang bergabung dalam kegiatan ini.

“Dari 50 perusahaan, menyediakan sekitar 3 ribu posisi,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran terbuka di Kota Depok berada di angka 6,27 persen. 

Selain itu, tantangan ke depannya yaitu pada bonus demografi sebesar 55 persen penduduk di Kota Depok di antaranya anak muda. 

"Artinya, kami memiliki banyak tenaga yang luar biasa, kreatif, dan tentunya punya keterampilan. Ke depannya bagaimana pemerintah dapat membuka ruang dan memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan dunia usaha melalui Job Fair ini," ujarnya.

Perusahaan yang hadir berasal dari berbagai sektor, mulai dari finance, kesehatan, ritel, jasa keamanan, hingga kuliner. 

Sementara, Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, Job Fair menjadi salah satu program unggulan untuk menurunkan tingkat pengangguran. 

Disnaker Kota Depok menggelar Job Fair yang diikuti oleh 50 persusahaan dengan 3 ribu lowongan kerja
