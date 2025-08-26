Hamdalah! Jalan Sementara Saleh Danasasmita Bakal Dibuka Rabu Dini Hari

JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Potret akses jalan sementara di kawasan Batutulis, tepatnya Jalan Saleh Danasasmita. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal membuka jalan sementara lintasan roda dua (R2) di kawasan Batutulis, Jalan Saleh Danasasmita mulai Rabu (27/8/2025) pukul 00.00 WIB.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta masyarakat yang melintas agar tetap berhati-hati dan waspada, mengingat lebar jalan rata-rata hanya sekitar 2,5 meter dengan kondisi tanah yang relatif labil.

“Mulai pukul 00.00 WIB malam ini lintasan roda dua di Batutulis sudah bisa dilewati. Namun, saya mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, karena lebar jalan rata-rata sekitar 2,5 meter dengan kondisi tanah yang masih labil,” ujar Dedie.

Dedie menambahkan pengerjaan penguatan tebing menggunakan bronjong serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di area Istana Batutulis masih terus dilanjutkan oleh pihak terkait.

“Pekerjaan penguatan tebing dengan bronjong dan pengerjaan TPT di area Istana Batutulis tetap berjalan. Semua dilakukan agar aspek keselamatan dapat benar-benar terpenuhi,” jelasnya.

Dengan dibukanya akses ini, diharapkan dapat membantu kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar Batutulis, sembari menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur permanen. (mar7/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

