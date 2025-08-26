Pria 52 Tahun Rela Datang dari Bekasi untuk Cari Kerja di Job Fair Depok
jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan pencari kerja padati Job Fair 2025 di Depok Town Square (Detos) Kota Depok, Selasa (26/8).
Acara yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok ini berlangsung selama dua hari, yakni 26 hingga 27 Agustus 2025.
Tidak hanya warga Depok saja yang memanfaatkan Job Fair ini, banyak juga dari berbagai daerah lain yang datang untuk mencari peruntungan.
Salah satunya, Supriatna (52 tahun) warga Bekasi, dirinya mengaku berangkat dari Bekasi sekitar pukul 07.00 WIB, berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
Dirinya mengaku, sudah empat bulan tidak bekerja, lantaran kontraknya telah habis.
“Saya sudah 4 bulan enggak kerja. Makanya berusaha cari lagi, buat memenuhi kebutuhan anak, istri, dapur,” ucapnya.
Supriatna menuturkan, dirinya mendapatkan informasi adanya Job Fair ini dari rekannya.
“Saya ada teman kerja di Depok, saya diinfoin, di WhatsApp,” tuturnya.
