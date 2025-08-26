Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair 2025 di Depok Town Square

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan pencari kerja (Pencaker) padati Job Fair 2025 di Depok Town Square (Detos) Kota Depok, Selasa (26/8).

Acara yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok ini berlangsung selama dua hari, yakni 26 hingga 27 Agustus 2025.

Pantauan di lokasi, tampak puluhan stand perusahaan diserbu para pencari kerja.

Salah satu pencari kerja, Adi (23 tahun) mengatakan, dirinya mengetahui informasi adanya Job Fair ini dari media sosial (medsos).

“Saya tahu info dari media sosial, akhirnya datang ke sini buat cari kerja,” ucapnya.

Dirinya juga menuturkan, sebelumnya harus mendaftar secara online terlebih dahulu.

“Iya, sebelum masuk sudah daftar secara online,” terangnya.

Dia mengaku, sudah melamar di beberapa perusahaan yang tersedia.