JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair 2025 di Depok Town Square

Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair 2025 di Depok Town Square

Selasa, 26 Agustus 2025 – 14:30 WIB
Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair 2025 di Depok Town Square - JPNN.com Jabar
Para pencari kerja padati area Job Fair 2025. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan pencari kerja (Pencaker) padati Job Fair 2025 di Depok Town Square (Detos) Kota Depok, Selasa (26/8).

Acara yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok ini berlangsung selama dua hari, yakni 26 hingga 27 Agustus 2025.

Pantauan di lokasi, tampak puluhan stand perusahaan diserbu para pencari kerja.

Baca Juga:

Salah satu pencari kerja, Adi (23 tahun) mengatakan, dirinya mengetahui informasi adanya Job Fair ini dari media sosial (medsos).

“Saya tahu info dari media sosial, akhirnya datang ke sini buat cari kerja,” ucapnya.

Dirinya juga menuturkan, sebelumnya harus mendaftar secara online terlebih dahulu.

Baca Juga:

“Iya, sebelum masuk sudah daftar secara online,” terangnya.

Dia mengaku, sudah melamar di beberapa perusahaan yang tersedia.

Ribuan pencari kerja padati Job Fair yang diadakan oleh Disnaker Kota Depok, di Depok Town Square (Detos)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok pencari kerja job fair disnaker depok Depok Town Square

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU