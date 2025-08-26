Pemprov Jabar Siap Pulangkan Ratusan Kepala Sekolah ke Daerah Asal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memetakan pemindahan kepala sekolah ke kampung halamannya.

Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap dan tahun ini direncanakan ada 229 kepala sekolah segera dimutasi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto mengatakan, pemindahan kepsek SMA/SMK ke daerah asal ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, di mana tujuannya agar para kepsek tidak terbebani secara jarak dalam bekerja.

"Ya, kami sudah pemetaan. Jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kami berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing," kata Purwanto, Selasa (26/8/2025).

Berdasarkan pemetaan awal, Purwanto menyampaikan, total ada 229 kepala sekolah yang akan segera dipindahkan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 644 formasi kosong yang saat ini tengah diisi.

"Total, kalau pengangkatan kan sekarang 229 itu totalnya kan ada 644 semuanya ya yang kosong dan ini yang kami tempatkan, karena kan efek dominonya tinggi tuh," jelasnya.

Lebih lanjut, Purwanto menegaskan, pelantikan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Ya sekarang. Mungkin bulan-bulan sekarang sudah dilantik," imbuhnya.