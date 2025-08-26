JPNN.com

Hanyut Saat Bermain Hujan, Mayat Balita Ditemukan di Kali Ciliwung Bojonggede Bogor

Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:15 WIB
Ilustrasi bayi. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Mayat balita berinisial AR (5 tahun) ditemukan di Kali Ciliwung, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Selasa (26/8).

Kapolsek Bojonggede, AKP Abdullah mengatakan, awalnya ada seorang saksi berinisial S yang sedang buang air di Kali Ciliwung.

Kemudian, melihat mayat yang tersangkut di batu.

"Saksi melihat mayat, kondisinya berada di tengah Kali Ciliwung dalam keadaan tersangkut batu cadas," ucapnya.

Saksi pun langsung melaporkan kepada Ketua RT setempat.

“Korban langsung dievakuasi,” ujarnya.

Dirinya menuturkan menurut keterangan keluarga, korban hanyut ketika bermain hujan.

"Lagi main pas hujan deras (hanyut)," ungkapnya.

Mayat balita ditemukan tersangkut di batu Kali Ciliwung, Bojonggede, Kabupaten Bogor
