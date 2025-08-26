Polda Jabar Pastikan Stok Beras di Bandung Raya Aman

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras di wilayah Bandung Raya dalam kondisi aman. Stok beras yang beredar di pasaran pun bisa memenuhi kebutuhan masyakat dengan baik.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, Satgas Pangan Polda Jabar memantau ketersediaan beras di pasar dan ritel modern. Dalam pantaunnya, tidak ditemukan adanya kelangkaan beras.

“Dari hasil pengecekan yang kami lakukan secara langsung ke sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern, stok beras di wilayah Bandung Raya dipastikan dalam kondisi aman. Tidak ada indikasi kelangkaan, dan masyarakat bisa mendapatkan beras sesuai kebutuhan,” kata Wirdhanto di Bandung, Selasa (26/8/2025).

Selain ketersediaan beras, harganya pun menjadi sorotan Polda Jabar. Kata dia, harga beras medium dan premium di pasaran tercatat masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Nomor 299 Tahun 2025.

“Harga beras medium di zona 1, termasuk Bandung Raya, ditetapkan Rp 13.500 per kilogram, sementara untuk beras premium Rp 14.900 per kilogram. Dari hasil pengawasan kami, baik di retail modern maupun di pasar tradisional, harga tersebut masih dipatuhi oleh para pedagang,” ucapnya.

Menurut Wirdhanto, pengecekan lapangan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri dan Kabareskrim kepada seluruh jajaran kepolisian agar turun langsung ke masyarakat, melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok, serta memastikan harga pangan tetap stabil.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan. Kami melaksanakan pengecekan fisik dan harga beras secara langsung untuk memastikan bahwa distribusi berjalan lancar, stok tersedia, dan tidak terjadi penyimpangan harga,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan beras tidak hanya dilakukan di Bandung Raya, tetapi juga serentak di seluruh Polres jajaran Polda Jawa Barat pada hari yang sama.