Terpilih Sebagai Ketua PPM, MQ Iswara Siapkan 3 Program Prioritas untuk Veteran di Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara resmi terpilih sebagai Ketua Markas Daerah (Mada) Pemuda Panca Marga (PPM) Jabar dalam Musda PPM Jabar di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, Senin (25/8/2025).

Momentum Musda dan terpilihnya Iswara menjadi momentum persatuan bagi PPM Jabar yang selama ini terjadi dualisme kepemimpinan.

"Insyaallah forum kali ini akan menetapkan ketua terpilih dan insyaallah dipercayakan kepada saya dan kami akan langsung menyusun pengurus dan besok (hari ini) pagi pukul 11.00 akan dilantik langsung oleh ketua umum PPM dan dihadiri oleh Bapak Gubernur Kang Dedi Mulyadi," ujar Iswara dikutip Selasa (26/8/2025).

"Semua sepakat untuk melakukan musda rekonsiliasi, musda penyatuan, musda penggabungan dan semua sepakat tertulis juga alhamdulillah seluruhnya yang seharusnya 24 PC tapi menjadi 32 karena ada dualisme. Nah, 32 dukungan itu seluruhnya ditunjukkan kepada saya selaku ketua Mada," sambung Iswara.

Seusai terpilih, Iswara pun menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi atau menimpa para veteran di Jawa Barat, salah satunya kesejahteraan.

Menurutnya, PPM sebagai organisasi keturunan veteran sudah sejatinya mengambil peran dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pendahulunya. Terlebih, para veteran memiliki andil besar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

"Yang menjadi pekerjaan rumah kami adalah kesejahteraan para anggota dan para orang tuanya. Keluarga besar veteran di Jawa Barat maupun putra-putrinya yang notabene adalah anggota Pemuda Panca Marga ini banyak yang masih dalam kondisi yang tidak baik," ujar Iswara.

"Kemudian mereka mendapatkan penghasilan yang tidak layak, pendidikan putra-putrinya juga banyak yang juga tidak tinggi, kemudian kondisi rumahnya juga," lanjut Iswara.