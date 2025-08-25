Berikut Ini Sejumlah Tuntutan Mahasiswa di Aksi Unjuk Rasa Penolakan Peter Berkowitz

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 19:30 WIB
Potret mahasiswa UI saat menggelar aksi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar seruan aksi Zionists Unabled From UI, yang digelar di Lapangan Rotunda UI, Senin (25/8) sore.

Diketahui, aksi ini dilakukan seusai kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang menghadirkan akademisi Peter Berkowitz yang dinilai prozionis.

Koordinator aksi, Razan mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa, tenaga pendidik, hingga dosen atas apa yang dilakukan oleh pihak rektorat.

“Kami memiliki beberapa tuntutan, yakni mengecam pengundangan Peter Berkowitz oleh pihak Rektorat UI,” ucapnya.

Pihaknya juga menuntut klarifikasi, permintaan maaf, serta komitmen Rektorat UI untuk menentang entitas zionisme dan penjajahan di Palestina dalam bentuk apa pun.

“Menuntut Rektorat Ul, untuk bersuara vokal di tingkat nasional dan global sebagai bentuk advokasi untuk kemerdekaan Palestina,” terangnya.

Kemudian, menuntut Rektorat UI untuk mendukung segala aktivitas kolektif civitas Ul yang berorientasi pada kepedulian untuk Palestina.

“Sepertinya UI tidak hanya blunder hari ini aja, sudah banyak blunder-blunder yang terjadi, dan pihak UI tidak belajar dari hal itu. Itu yang kami sesali,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

