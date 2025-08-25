Ratusan Mahasiswa UI Gelar Aksi Unjuk Rasa Imbas Kehadiran Peter Berkowitz di Kampus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar seruan aksi Zionists Unabled From UI, yang digelar di Lapangan Rotunda UI, Senin (25/8) sore.

Diketahui, aksi ini dilakukan seusai kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang menghadirkan akademisi Peter Berkowitz yang prozionis.

Pantauan JPNN.com di lapangan, terlihat massa melakukan longmarch hingga depan Gedung Rektorat UI.

Mereka juga memasang tenda dan bersiap melakukan aksi hingga ada respons dari pihak UI.

Massa aksi juga mengenakan atribut dan bendera Palestina, serta membawa poster-poster yang bertuliskan kekecewaan terhadap UI.

“Hari ini dan selamanya: UI Tolak Zionisme,” tulis salah satu poster.

“Minta Maaf Tidak Cukup. Minta Maaf Tidak Cukup. Minta Maaf Tidak Cukup.”

"Free free Palestine," teriakan para mahasiswa.