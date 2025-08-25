JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ratusan Mahasiswa UI Gelar Aksi Unjuk Rasa Imbas Kehadiran Peter Berkowitz di Kampus

Ratusan Mahasiswa UI Gelar Aksi Unjuk Rasa Imbas Kehadiran Peter Berkowitz di Kampus

Senin, 25 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Ratusan Mahasiswa UI Gelar Aksi Unjuk Rasa Imbas Kehadiran Peter Berkowitz di Kampus - JPNN.com Jabar
Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar seruan aksi Zionists Unabled From UI, yang digelar di Lapangan Rotunda UI, Senin (25/8) sore.

Diketahui, aksi ini dilakukan seusai kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang menghadirkan akademisi Peter Berkowitz yang prozionis.

Pantauan JPNN.com di lapangan, terlihat massa melakukan longmarch hingga depan Gedung Rektorat UI.

Baca Juga:

Mereka juga memasang tenda dan bersiap melakukan aksi hingga ada respons dari pihak UI.

Massa aksi juga mengenakan atribut dan bendera Palestina, serta membawa poster-poster yang bertuliskan kekecewaan terhadap UI.

“Hari ini dan selamanya: UI Tolak Zionisme,” tulis salah satu poster.

Baca Juga:

“Minta Maaf Tidak Cukup. Minta Maaf Tidak Cukup. Minta Maaf Tidak Cukup.”

“Free free Palestine,” teriakan para mahasiswa. (mcr19/jpnn)

Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar seruan aksi Zionists Unabled From UI, yang digelar di Lapangan Rotunda UI

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   universitas indonesia kota depok aksi unjuk rasa Peter Berkowitz aksi demonstrasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU