Roscik Gandeng Ade Rai dan Hans Kampanyekan Kuliner Sehat di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dunia kuliner sehat semakin berkembang dengan hadirnya Roscik Ayam Panggang Rotisserie yang kini resmi menggandeng Ade Rai dan Hans sebagai brand ambassador.

Peresmian ini berlangsung meriah di Gerai Roscik Lengkong, Jl. Karawitan No.24A, Bandung, Kamis (21/8/2025).

Peresmian ini sekaligus menandai langkah strategis Roscik dalam memperkuat komitmen terhadap gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Ade Rai, legenda fitness Indonesia menyambut antusias kesempatan ini. Dalam sambutannya, Ade Rai menegaskan pentingnya memilih makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan.

“Dengan Roscik, saya ingin mengajak semua orang untuk ‘Let’s Go Healthy!’ – menikmati hidangan yang enak tanpa harus mengorbankan kesehatan,” ujar Ade Rai dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (25/8/2025).

Sementara itu, figur muda inspiratif, Hans menambahkan semangat baru dalam acara ini.

Kolaborasi keduanya diharapkan mampu menjangkau berbagai kalangan, dari generasi muda hingga keluarga yang ingin menerapkan pola makan sehat.

Roscik, pelopor brand ayam panggang rotisserie dengan tagline “Healthy & Tasty”, kini telah memiliki lebih dari 160 gerai di Jabodetabek dan Bandung.