Supian Suri Targetkan Seluruh Pegawai Pemkot Depok Harus Ikut Cek Kesehatan Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menargetkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Target tersebut ditetapkan agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal.

“Baru sekitar 50 persen pegawai yang sudah mengikuti cek kesehatan gratis. Saya minta pada 25 September mendatang semua sudah 100 persen selesai,” ujarnya.

Dirinya menekankan pentingnya kesehatan pegawai sebagai modal utama pelayanan publik.

“Kalau sehat, maka bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Kalau pegawai sakit-sakitan, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik," terangnya.

Program cek kesehatan gratis ini, dilaksanakan di seluruh puskesmas dan beberapa rumah sakit di Kota Depok.

Baca Juga: Supian Suri Siap Undang Miliano Jonathans untuk Memotivasi Atlet Muda Kota Depok

Dia menuturkan, ASN yang tinggal di luar Kota Depok juga bisa memanfaatkan puskesmas di wilayah masing-masing.

“Saya ingin semua kepala perangkat daerah, camat, dan lurah memastikan pegawainya ikut cek kesehatan. Jangan ditunda,” ungkapnya.