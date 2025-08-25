JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Supian Suri Targetkan Seluruh Pegawai Pemkot Depok Harus Ikut Cek Kesehatan Gratis

Supian Suri Targetkan Seluruh Pegawai Pemkot Depok Harus Ikut Cek Kesehatan Gratis

Senin, 25 Agustus 2025 – 17:30 WIB
Supian Suri Targetkan Seluruh Pegawai Pemkot Depok Harus Ikut Cek Kesehatan Gratis - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pemeriksaan kesehatan gratis. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menargetkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Target tersebut ditetapkan agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal. 

“Baru sekitar 50 persen pegawai yang sudah mengikuti cek kesehatan gratis. Saya minta pada 25 September mendatang semua sudah 100 persen selesai,” ujarnya.

Baca Juga:

Dirinya menekankan pentingnya kesehatan pegawai sebagai modal utama pelayanan publik. 

“Kalau sehat, maka bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Kalau pegawai sakit-sakitan, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik," terangnya.

Program cek kesehatan gratis ini, dilaksanakan di seluruh puskesmas dan beberapa rumah sakit di Kota Depok.

Baca Juga:

Dia menuturkan, ASN yang tinggal di luar Kota Depok juga bisa memanfaatkan puskesmas di wilayah masing-masing. 

“Saya ingin semua kepala perangkat daerah, camat, dan lurah memastikan pegawainya ikut cek kesehatan. Jangan ditunda,” ungkapnya.

Wali Kota Depok, Supian Suri menargetkan ASN dan non-ASN di Kota Depok mengikuti Cek Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ASN pemkot depok cek kesehatan gratis CKG layanan cek kesehatan gratis PPPK kota depok wali kota depok supian suri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU