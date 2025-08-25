Pasar Rakyat Citayam Resmi Beroperasi, Simbol Kebersamaan Kota Depok-Kabupaten Bogor
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto meresmikan operasional Pasar Rakyat Citayam yang baru dibangun kembali belum lama ini.
Pasar tersebut, dinilai lebih representatif dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Depok–Bogor.
“Alhamdulillah Pasar Citayam kini sangat representatif. Baik pedagang maupun pembeli berasal dari Depok dan Bogor. Karena itu, kami harus sama-sama mendukung keberadaannya,” ucapnya, Senin (25/8).
Menurutnya, keberadaan pasar rakyat ini menjadi simbol kebersamaan antardaerah.
“Karena letaknya di dua wilayah, maka kami sepakat hadir bersama untuk mendukung. Pemerintah harus saling support, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Pasar Citayam yang baru dioperasikan diharapkan mampu memberikan kenyamanan lebih baik dibanding sebelumnya.
Dengan fasilitas yang lengkap, pasar ini diyakini dapat menarik lebih banyak pengunjung.
“Masyarakat butuh pasar yang aman, bersih, dan nyaman. Itulah yang kini bisa dirasakan di Pasar Citayam,” ujarnya.
