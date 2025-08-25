Tembus Rp27 Miliar, bank bjb syariah Bukukan Laba Gendut

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBs) mencatat kinerja cemerlang di paruh pertama 2025.

Kenaikan ini terjadi di tengah gejolak ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan. Bank syariah milik daerah ini berhasil meraup laba bersih Rp27,07 miliar. Angka itu naik 16,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya laba, penyaluran pembiayaan juga tumbuh 11,93 persen. Alhasil, total aset bank bjb syariah ikut naik menjadi Rp15,36 triliun, tumbuh 13,39 persen.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus 2 Pria Bersimbah Darah di Ciwastra Bandung

Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp11,02 triliun, dengan mayoritas disumbang simpanan deposito yang naik signifikan hingga 34,85 persen.

Direktur Utama bank bjb syariah Arief Setyahadi, mengatakan pihaknya fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan efisien.

“Kami terus jaga kualitas aset dan memperkuat fungsi intermediasi,” kata Arief, dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: Supian Suri Siap Undang Miliano Jonathans untuk Memotivasi Atlet Muda Kota Depok

Untuk memperkuat permodalan, bank bjb syariah juga menerbitkan Sukuk Wakalah Subordinasi I Tahun 2025 senilai Rp300 miliar.

Sukuk ini terdiri atas dua seri dengan imbal hasil hingga 9 persen, dan mendapat rating idA(sy) dari PEFINDO.