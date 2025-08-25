JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Korupsi Dana Hibah Pramuka, Kadispora Bandung Dipecat

Korupsi Dana Hibah Pramuka, Kadispora Bandung Dipecat

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:05 WIB
Korupsi Dana Hibah Pramuka, Kadispora Bandung Dipecat - JPNN.com Jabar
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung Eddy Marwoto (kedua dari kanan) diberhentikan dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus korupsi dana hibah Pramuka. Foto: Kejati Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung Eddy Marwoto resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Pemkot Bandung. Eddy diberhentikan setela terlibat kasus korupsi dana hibah Pramuka.

Jabatan Kadispora Kota Bandung secara definitif kemudian diisi oleh Sekdispora, Sigit Iskandar. Ia dilantik bersama 89 pejabat lainnya, di antaranya Kadis Ciptabintar, Rulli Subhanuddin.

"Status kepegawaiannya (Eddy Marwoto) sudah diberhentikan sementara. Saya sudah tanda tangan sejak ada penetapan (tersangka Eddy Marwoto)," kata Farhan usai pelantikan pejabat di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (25/8/2025).

Baca Juga:

Sebagaimana diketahui, Eddy Marwoto ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Jabar pada 13 Juni 2025.

Dia terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun anggaran 2017, 2018 dan 2020 senilai Rp 6,5 miliar.

Edy Marwoto tidak sendiri. Dia jadi tersangka bersama mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI) dan Deni Nurhadiana Hadimin (DNH) selaku mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung.

Baca Juga:

Keempatnya pun kini sudah ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung. Mereka diduga telah menggunakan dana hibah pramuka tidak sesuai peruntukannya berupa honor representative untuk pengurus Pramuka, serta membuat pertangungjawaban yang fiktif, hingga membuat kerugian negara sebesar 20 persen dari dana hibah Rp 6,5 miliar yang dicairkan.

Pemberhentian sementara Eddy Marwoto sebagai Kadispora sudah disahkan dan mendapat persetujuan dari Gubernur Jabar dan Kemendagri sebelum 20 Agustus 2025.

Pemkot Bandung memberhentikan sementara Kadispora Eddy Marwoto yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah pramuka.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   wali kota bandung korupsi dana hibah muhammad farhan korupsi dana hibah pramuka eddy marwoto kadispora bandung korupsi dana hibah kwarcab pramuka kadispora dipecat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU