Demo Massal Pekerja Pariwisata Jabar di Depan Gedung Sate Hari Ini Batal Digelar
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rencana aksi demontrasi para pekerja pariwisata di Jawa Barat yang awalnya akan digelar pada Senin (25/8/2025) di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, batal dilaksanakan.
Adapun aksi besar-besaran ini rencananya akan dilaksanakan yang kedua kalinya. Demo menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut larangan study tour pelajar.
Koordinator Serikat Pariwisata Jawa Barat Herdis Subarja mengatakan, aksi pekerja pariwisata hari ini bukan dibatalkan, melainkan ditunda.
"Bukan, bukan, bukan pembatalan sih penundaan, surat kami yang saya pegang itu penundaan jadi tidak batal aksi," kata Herdis, Senin (25/8/2025).
Ia menyebut pihaknya terlebih dahulu bakal melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan para pihak mulai dari pengusaha dan pekerja sendiri.
Selain itu, pihaknya juga mendapatkan imbauan dari aparat agar aksi demonstrasi tidak memakai bus sebab berpotensi melumpuhkan lalu lintas di Kota Bandung.
Herdis melanjutkan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait penundaan aksi.
Menurutnya, pihaknya sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan berdialog terkait larangan studi tur.
