Dedie Rachim Berikan Sejumlah Catatan Saat Pengecekan Akhir Jalan Sementara Saleh Danasasmita Bogor

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:00 WIB
Potret akses jalan sementara di Jalan Saleh Danasasmita, Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) didampingi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah I Bandung dan PT KAI melakukan pengecekan akhir akses jalan sementara di Jalan Saleh Danasasmita, Batutulis, Senin (25/8).

Dari hasil evaluasi untuk keselamatan pengendara, masih ada satu dan dua hal yang masih harus disempurnakan.

Di antaranya gap antara beton saluran air dengan aspal, penerangan jalan yang perlu ditambah, hingga bottleneck yang harus diselesaikan segera.

"Setelah pengecekan akhir ini sangat memungkinkan untuk segera dibuka, kami akan langsung rapat koordinasi di Balai Kota bersama BTP dan PT KAI," ujar Dedie Rachim.

Setelah ini dinas teknis terkait akan langsung menyempurnakan yang diperlukan untuk keselamatan pengendara.

Sementara itu, untuk pengerjaan bronjong pada tebingan oleh BTP Wilayah I Bandung saat ini masih terus dilakukan.

Meski demikian pengerjaan bronjong ini secara langsung tidak memengaruhi akses jalan yang akan dibuka.

"Karena memang harus di-treatment sedemikian rupa, supaya betul-betul secara keselamatan terpenuhi, secara teknis konstruksi terpenuhi," ucapnya. (mar7/jpnn)

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim bersama Dinas PUPR didampingi BTP wilayah I Bandung dan PT KAI mengecek akses jalan sementara di Jalan Saleh Danasasmita

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

