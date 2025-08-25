Pemkot Bandung Siapkan 6 Lokasi Evakuasi Andai Gempa Sesar Lembang Kembali Terjadi

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 08:30 WIB
Masyarakat bermain di arena taman Alun-alun Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), menyiapkan enam lokasi evakuasi jika terjadi gempa akibat aktivitas Sesar Lembang.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut enam titik evakuasi tersebut, yakni Taman Tegalega, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gasibu, Alun-Alun Kota Bandung, Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), dan Lapangan Olahraga Arcamanik.

“Dampak gempa bisa meluas ke infrastruktur, ekonomi, hingga sosial masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan kami lebih pada upaya preventif dan kesiapsiagaan, bukan hanya responsif,” kata Erwin.

Menurut dia, kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana.

Erwin menegaskan, potensi bencana Sesar Lembang tidak bisa dianggap sepele karena lokasinya berdekatan dengan kawasan perkotaan padat penduduk.

Ia menjelaskan, ancaman Sesar Lembang telah masuk dalam program prioritas RPJMD Kota Bandung.

“Pemkot Bandung juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga khusus agar koordinasi lintas sektor lebih optimal,” katanya.

Selain itu, pemetaan wilayah rawan gempa dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.

