Lomba Karaoke Antarwarga Hegarmanah 1 Meriahkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kota Bogor

Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:00 WIB
Salah satu peserta lomba karaoke, Jeje Zenal Mutakin saat bernyanyi di atas panggung. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Suasana meriah menyelimuti Jalan Hegarmanah 1, RT003, RW008, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Sabtu (23/8) malam.

Warga setempat tumpah ruah mengikuti rangkaian kegiatan dan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Berbagai lomba khas 17 Agustus digelar pengurus wilayah, baik perlombaan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut digelar jajaran panitia pelaksana.

Gelak tawa dan sorak-sorai penonton terdengar riuh, menambah suasana keakraban antarwarga, khususnya saat perlombaan karaoke lintas usia yang disiapkan panitia.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan perlombaan khas 17 Agustus merupakan bentuk rasa syukur sekaligus sarana mempererat silaturahmi antarwarga.

“Kami ingin semangat kemerdekaan tetap terjaga, khususnya di kalangan generasi muda. Lewat kegiatan ini, kami juga berharap warga semakin kompak dan solid,” ujarnya.

“Nasionalisme tentu harus kita tanamkan. Tidak perlu yang macam-macam, cukup menjaga harmonisasi antarmasyarakat. Jangan ribut dengan sesama tetangga,” kata Jenal Mutaqin di hadapan warga.

Hari ini, masyarakat berdiri di tanah yang sama, yakni Tanah Air Indonesia. Untuk itu, sambung Dedie, penting menjaga silaturahmi antarwarga.

