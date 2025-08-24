Bupati Bogor Serahkan 442 Sepeda untuk Anak-Anak Desa Malasari

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menggelar kegiatan rangkaian kegiatan fun bike l di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pada Sabtu (23/8/25).

Agenda yang dikemas dalam Bupati Bogor Cup Tour Malasari Halimun Salak 2025 ini meliputi Road Bike, Mountain Bike, Fun Bike, serta lomba konten video dan fotografi.

Tak hanya itu, hadir juga Bazar UMKM Lokal sebagai upaya peningkatakan ekonomi masyarakat, serta layanan kesehatan untuk masyarakat.

Kegiatan Road Bike dimulai dari Stadion Pakansari dan finis di Desa Malasari, sedangkan Fun Bike berlangsung meriah di Lapangan Citalahab.

Acara juga semakin semarak dengan awarding peserta Road Bike, undian door prize, hiburan rakyat, serta pelayanan masyarakat dan tour.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyerahkan 442 unit sepeda kepada masyarakat Desa Malasari.

Menurutnya, kehadiran sepeda akan memberikan manfaat besar, khususnya bagi anak-anak sekolah.

“Alhamdulillah hari ini kami bagikan 442 sepeda. Sebelumnya, masyarakat Malasari sulit menikmati sepeda karena kondisi jalan rusak. Sekarang jalannya sudah kami perbaiki sehingga anak-anak bisa berangkat sekolah dengan sepeda. Ini bukti nyata perhatian pemerintah,” ungkap Rudy Susmanto.