Pasha Ungu Tampil Memukau di Hadapan Ribuan Warga pada Puncak HUT ke-80 RI Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pasha Ungu tampil memukau di hadapan ribuan penonton pada penutupan Malam Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) di Depok Open Space (DOS), Lapangan Balai Kota, Sabtu (23/8) malam.

Pasha membawakan sembilan lagu Band Ungu, dan satu lagu ciptaannya yang viral di kancah musik dangdut nasional yaitu Seperti Mati Lampu.

“Saya sebagai warga Depok alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemkot Depok untuk turut memeriahkan kegiatan dalam rangka HUT ke-80 RI di Balai Kota,” ucapnya.

“Pasha Ungu tuh warga Depok, saya (tinggal) di Cinere,” sambungnya.

Meski ribuan warga tumpah ruah di lapangan Balai Kota Depok, tetapi tetap tertib dan tidak rusuh.

“Artinya, apa Depok sangat kompak,” terangnya.

Pasha yang mempunyai nama asli Sigit Purnomo Said mengaku akan mendukung penuh program kerja Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

“Insyaallah di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dikawal sama orang-orang hebat seperti Pak Kapolres, Pak Dandim Insyaallah Depok aman hari ini maupun mendatang,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)