Pemkab Bekasi Siap Bentuk Satgas Khusus Demi Antisipasi Keracunan MBG

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tugas utama mengantisipasi insiden keracunan yang sempat terjadi di daerah lain.

"Baru proses pembentukan, sudah dibahas saat rapat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman.

Dia mengatakan pembentukan Satgas MBG ini sekaligus menindaklanjuti hasil rapat monitoring dan evaluasi program MBG secara daring yang dipimpin Sekjen Kemendagri RI.

"Rapat tersebut membahas langkah konkret tindak lanjut atas surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan satgas MBG," katanya.

Satgas ini akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah serta unsur terkait lain dengan kendali komando dari Dinas Ketahanan Pangan.

Rapat lanjutan untuk mematangkan pembentukan Satgas MBG dijadwalkan digelar dalam waktu dekat.

Imam mengaku salah satu peran Satgas MBG ialah mengantisipasi potensi siswa keracunan setelah menyantap menu makan program tersebut sebagaimana yang pernah dialami sejumlah daerah.

"Meski di Kabupaten Bekasi belum terjadi peristiwa keracunan karena menyantap makanan program MBG, tetapi perlu untuk diantisipasi. Dan ini akan menjadi tugas utama Satgas MBG nanti," katanya.