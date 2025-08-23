Pos Properti Perkuat Transformasi Aset Melalui Hunian Modern Selaras Dengan Gaya Urban

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pos Properti menegaskan arah bisnisnya di tahun 2025 hingga 2026 melalui pengembangan hunian modern yang selaras dengan gaya hidup urban.

Menatap tahun mendatang, Pos Properti telah menyiapkan agenda strategis dengan prioritas utama penyelesaian proyek hunian dan komersial di berbagai lokasi potensial, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Hunian tersebut dirancang dengan sentuhan desain modern, harga terjangkau, serta lokasi strategis sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat urban yang dinamis.

Pos Properti juga menjajaki peluang di sektor gaya hidup melalui pembangunan padel court di sejumlah aset strategis. Langkah ini menjadi bentuk diversifikasi bisnis sekaligus respon terhadap meningkatnya minat masyarakat pada gaya hidup aktif dan sehat.

“Dalam satu tahun ke depan, fokus kami adalah percepatan proyek hunian dan proyek entertainment. Inisiatif ini merupakkan langkah visioner kami untuk memberi nilai tambah bagi optimalisasi aset Pos Indonesia, sekaligus menghadirkan ruang yang relevan dengan tren gaya hidup urban,” ujar Chief Business Development & Hospitality Officer Pos Properti Indonesia Endro Tjahjono dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (23/8/2025).

Sementara itu, Chief Commercial Officer PT Pos Properti Indonesia Aldhita Prayudhiputra menuturkan, sebagai anak usaha PT Pos Indonesia (Persero), Pos Properti mengelola lebih dari 2.900 aset properti yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia. Ragam aset yang dimiliki meliputi gedung perkantoran, lahan komersial, bangunan bersejarah, hingga aset pendukung operasional.

Dalam pengelolaannya, Pos Properti tidak hanya berfokus pada nilai bisnis, melainkan juga manfaat sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, Pos Properti membuka berbagai peluang kerja sama dengan sektor publik maupun swasta melalui skema yang fleksibel.

Sejumlah kerja sama telah terjalin, antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, brand F&B nasional maupun internasional seperti Tomoro Coffee, Starbucks, Solaria, serta retail dan teknologi seperti Indomaret, Alfamart, dan Planet Gadget.

Selain itu, Pos Properti juga menggandeng PT Utomo Chargeplus Indonesia dalam pembangunan Stasiun

Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) di berbagai lokasi.