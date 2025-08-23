Menggelar Mukernas, Perdosni Ambil Tema Kesehatan Otak untuk Dukung Ketahanan Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Kota Bandung, selama tiga hari 22-24 Agustus 2025. Mukernas kali ini mengangkat tema ‘Otak Sehat, Negara Kuat’.

Salah satu yang dibahas dalam Mukernas Perdosni ialah adanya ancaman penyakit degenaratif terhadap kesehatan otak.

Ketua Pengurus Pusat PERDOSNI Dr. dr. Dodik Tugasworo P, Sp.N(K), MH mengatakan tema besar ‘Otak Sehat, Negara Kuat’ memiliki makna penting, baik sebagai individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, dan mampu bersaing di era global,” ujar Dodik saat ditemui di Kota Bandung, Sabtu (23/8/2025).

Sebaliknya, meningkatnya angka penyakit otak dan saraf, seperti stroke, demensia, epilepsi, maupun gangguan sistem saraf lainnya, dapat menimbulkan beban besar bagi keluarga, masyarakat, serta sistem kesehatan nasional.

“Dengan demikian, kesehatan otak harus dipandang sebagai bagian integral dari ketahanan nasional bangsa,” ujar Dodik.

Lebih lanjut, Dodik menjelaskan, otak merupakan organ manusia yang sangat vital, pusat pengendali seluruh fungsi tubuh, mulai dari gerakan, memori, emosi, hingga kemampuan berpikir dan mengambil keputusan.

Kesehatan otak yang optimal tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga pada ketahanan sosial, ekonomi, budaya, hingga politik sebuah bangsa.