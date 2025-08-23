Bank bjb Serahkan 1.080 Rumah FLPP, Wujudkan Mimpi Keluarga Indonesia

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Bank bjb bersama bjb syariah menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi masyarakat dengan menggelar acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci bagi 1.080 debitur KPR Sejahtera FLPP.

Acara ini merupakan bentuk nyata kontribusi perbankan dalam memperkuat program pemerintah “3 Juta Rumah” yang bertujuan memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia.

Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi hak dasar setiap warga negara yang harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Acara berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan, turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 2, BP Tapera, dan para kepala daerah dari Sumedang, Majalengka, hingga Subang.

Selain itu, acara ini juga melibatkan asosiasi pengembang seperti REI, APERSI, ASPRUMNAS, APERNAS JAYA dan HIMPERA. Kehadiran asosiasi memperkuat posisi bahwa keberhasilan program FLPP tidak hanya terletak pada pembiayaan, tetapi juga pada kesiapan pengembang menyediakan rumah yang berkualitas dan sesuai standar.

Direktur Utama bank bjb terpilih, Yusuf Saadudin, menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, kata Yusuf, melalui KPR Sejahtera FLPP, bank bjb ingin memberi kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak sekaligus menjadi pondasi pembangunan keluarga di masa depan.

Bank bjb dan bjb syariah tidak hanya hadir sebagai penyedia pembiayaan, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pondasi sosial dan ekonomi masyarakat.