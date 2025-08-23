JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 09:45 WIB
Wamenaker Kena OTT, Menkes Budi Turut Prihatin: Presiden Sudah Bilang Jangan Sentuh Uang Rakyat - JPNN.com Jabar
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku prihatin atas kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. 

Wamenaker Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025) malam.

Adapun dengan kasus ini, Noel menjadi wakil menteri pertama yang terjerat korupsi dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Budi yang juga pembantu presiden bidang kesehatan itu ikut prihatin atas peristiwa yang menjerat salah satu rekannya itu. 

Kata Budi, Presiden Prabowo sejak awal sudah mengingatkan jajarannya untuk bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat. 

Presiden juga mewanti-wanti pejabat publik untuk jangan sekalipun terlibat dalam perkara korupsi. 

"Kalau saya sih lihat presiden sudah berkali-kali mengingatkan kami jangan korupsi. Kami harus bekerja dengan baik dan menjaga uang masyarakat," kata Budi ditemui di Bandung, dikutip Sabtu (23/8). 

Ia tak menampik ada perasaan sedih ketika melihat rekannya harus berurusan dengan hukum karena mencuri uang rakyat. 

