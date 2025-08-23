Kronologi Truk Pertamina Terguling Menabrak Rumah Warga di Nagreg

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Sebuah truk Pertamina mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung pada Jumat (22/8/2025) sore.

Kapolsek Nagreg Kompol Sumartono mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 15.10 WIB.

"Iya benar. Kejadiannya tadi sekitar jam 15.10 WIB," kata Kapolsek Nagreg Kompol Sumartono dikutip Sabtu (23/8/2025).

Peristiwa tersebut bermula saat truk tangki pertamina dengan No Pol DP 8235 TD melaju dari arah Barat ke arah Timur. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, sopir truk diduga kurang konsentrasi.

"Sopir truk diduga kurang konsentrasi dan di depan ada angkot berwarna warna hijau. Angkot itu rencananya akan putar balik mengarah barat hingga truk itu tak terhindarkan dan menabrak belakang angkot," jelasnya.

Setelah itu truk langsung terguling dan mengenai salah satu rumah warga. Kata dia, peristiwa itu tidak menyebabkan korban jiwa dan hanya luka ringan.

"Dengan kejadian tersebut pengemudi dan kernet truk elpiji mengalami luka dan telah dibawa ke RS Cikopo Cicalengka. Jadi alhamdulillah enggak ada korban jiwa," ucap dia.

Dia menambahkan saat kejadian arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan, sebab polisi tengah melakukan proses evakuasi dari truk tersebut.