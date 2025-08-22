Menkes Budi Sesalkan Kasus Batita Sukabumi Meninggal Gegara Cacingan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti kasus batita asal Sukabumi bernama Raya, yang meninggal dunia seusai seluruh tubuhnya dipenuhi cacing gelang.

Kasus tersebut viral dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ditemui seusai mengisi seminar nasional kesehatan bersama ribuan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Budi mengaku prihatin dan sedih dengan kejadian itu.

Budi mengatakan, Kemenkes sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sukabumi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Yang pertama ya kami sedih sih melihat bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan yang baik. Perbedaan antara kualitas layanan kesehatan di kota-kota besar dan di daerah-daerah terpencil itu masih sangat jauh," kata Budi, Jumat (22/8/2025).

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengintruksikan agar layanan kesehatan merata di seluruh Indonesia dan dapat diakses masyarakat. Termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Pemkot Depok Minta Miliaran Rupiah ke Pemprov Jakarta Demi Atasi Persoalan di Daerah Perbatasan

"Contoh kasus ini menjadi, kayak alarm buat kami untuk memastikan bahwa gak usah jauh-jauh lah yang di Jawa Barat aja," ujarnya.

Budi mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan dasar satu per satu.