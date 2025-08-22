Remaja 19 Tahun Tewas Tertabrak KRL di Perlintasan Bojonggede

jabar.jpnn.com, BOGOR - Remaja pria berinisial RF (19 tahun) tewas tertabrak KRL di Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat hendak menyebrang perlintasan, pada Jumat (22/8).

Kapolsek Bojonggede, AKP Abdullah membenarkan informasi soal adanya peristiwa tersebut.

"Iya, betul (seorang remaja tertabrak KRL),” ucapnya.

Baca Juga: Paskibra SMA Kesatuan Bogor Kibarkan Merah Putih di Tugu Kujang

Dirinya menuturkan, bahwa korban saat kejadian hendak menyebrang dengan berjalan kaki.

“Yang bersangkutan mau nyebrang,” tuturnya.

Dia menyebut, bahwa korban tertabrak KRL yang melintas dari Jakarta menuju Bogor.

“Yang bersangkutan (tertabrak) kereta dari Jakarta arah Bogor," jelasnya.

Korban langsung dievakuasi ke RS PMI Kota Bogor. (mcr19/jpnn)