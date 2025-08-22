Remaja 19 Tahun Tewas Tertabrak KRL di Perlintasan Bojonggede

JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Ilustrasi jenazah. Foto: dok JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Remaja pria berinisial RF (19 tahun) tewas tertabrak KRL di Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat hendak menyebrang perlintasan, pada Jumat (22/8).

Kapolsek Bojonggede, AKP Abdullah membenarkan informasi soal adanya peristiwa tersebut.

"Iya, betul (seorang remaja tertabrak KRL),” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa korban saat kejadian hendak menyebrang dengan berjalan kaki.

“Yang bersangkutan mau nyebrang,” tuturnya.

Dia menyebut, bahwa korban tertabrak KRL yang melintas dari Jakarta menuju Bogor.

“Yang bersangkutan (tertabrak) kereta dari Jakarta arah Bogor," jelasnya.

Korban langsung dievakuasi ke RS PMI Kota Bogor. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

