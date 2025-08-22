Paskibra SMA Kesatuan Bogor Kibarkan Merah Putih di Tugu Kujang

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) SMA Kesatuan, Gana Bimantara, mendapat kehormatan mengibarkan Sang Saka Merah Putih, Kamis (22/8).

Hal tersebut, bertepatan dengan peringatan HUT ke-76 SMA Kesatuan.

Kepala SMA Kesatuan Bogor, Lia Oktapia mengaku bangga, atas kesempatan langka ini.

Dirinya menuturkan, setiap tahunnya sekolah selalu memperingati hari jadi dengan berbagai rangkaian kegiatan, seperti tabur bunga di makam pendiri sekolah, serta doa bersama di lingkungan sekolah.

Upacara kenaikan bendera di Tugu Kujang ini, menurutnya menjadi momen yang sangat berharga.

“Ini pengalaman pertama bagi anak-anak Paskibra kelas 10 untuk bertugas di sini. Semoga, menjadi pondasi berharga bagi mereka untuk semakin mencintai Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti kondisi generasi muda saat ini yang dinilainya mulai berkurang rasa hormat terhadap bendera Merah Putih.

“Sangat disayangkan, padahal bendera ini didapatkan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Itu sebabnya, menjadi tugas kami sebagai pendidik untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air kepada para siswa,” tuturnya.