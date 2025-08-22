Pemkot Depok Minta Miliaran Rupiah ke Pemprov Jakarta Demi Atasi Persoalan di Daerah Perbatasan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengusulkan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Bantuan tersebut, untuk mengataasi persoalan lingkungan, seperti banjir dan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah perbatasan Depok–Jakarta.

Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Hendra Kurniawan mengungkapkan, Wali Kota Depok, Supian Suri telah bersurat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait usulan Bankeu Tahun Anggaran 2026.

“Dari sejumlah usulan yang disampaikan, ada tiga prioritas yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta, yaitu normalisasi Kali Pesanggrahan, revitalisasi Situ Pendongkelan, dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Semuanya berada di wilayah perbatasan dengan Jakarta,” ucapnya.

Hendra menjelaskan Jalan Bandung Cinere yang dilintasi Kali Pesanggrahan, kerap mengalami banjir karena sedimentasi kali sudah sangat parah.

Muka air hampir sejajar dengan jalan, sehingga perlu penanganan segera melalui pengerukan dan pengangkatan sedimen.

Selain itu, diusulkan pula pemasangan pagar penahan sampah di Kali Pesanggrahan, agar sampah tidak langsung terbawa ke Jakarta atau menyebabkan penyumbatan di bawah jembatan.

“Dengan begitu, diharapkan banjir yang terjadi di wilayah Depok dan Jakarta dapat berkurang,” tuturnya.