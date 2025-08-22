Aktivitas Seismik Sesar Lembang Meningkat, BPBD Purwakarta Tingkatkan Kesiapsiagaan Potensi Bencana

JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:30 WIB
Ilustrasi Petugas BPBD. Foto: Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta meningkatkan kesiapsiagaan bencana sebagai respons atas meningkatnya aktivitas seismik Sesar Lembang yang menimbulkan gempa.

"Kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwakarta, Heryadi Erlan di Purwakarta, Jumat (22/8).

Ia menyampaikan, saat ini pihaknya mengambil langkah proaktif dengan meningkatkan mitigasi bencana.

Hal tersebut dilakukan sebagai respons atas peningkatan aktivitas seismik Sesar Lembang, di mana dalam sepekan terakhir tercatat tiga gempa bumi bermagnitudo rendah yang berpusat di jalur patahan aktif tersebut.

Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di berbagai daerah rawan bencana terus dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

Menurut dia, kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada desa-desa yang berpotensi terdampak langsung oleh aktivitas Sesar Lembang, seperti Desa Pusakamulya di Kecamatan Kiarapedes, Desa Babakan di Kecamatan Wanayasa, Desa Bojong Timur di Kecamatan Bojong, dan beberapa desa lainnya.

Selain sosialisasi, BPBD juga akan memasang rambu-rambu informasi bencana, jalur evakuasi yang jelas, serta titik kumpul yang mudah diakses di seluruh daerah rawan bencana.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki panduan visual yang memadai saat terjadi situasi darurat.

