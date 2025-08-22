JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bulog Bandung Salurkan Ribuan Ton Beras SPHP

Bulog Bandung Salurkan Ribuan Ton Beras SPHP

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:10 WIB
Bulog Bandung Salurkan Ribuan Ton Beras SPHP - JPNN.com Jabar
Beras SPHP dijual di ritel modern. Foto: doc. Bulog Kantor Cabang Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perum Bulog Kantor Cabang Bandung menyalurkan ribuan ton beras SPHP dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar. 

Setelah lonjakan harga beras medium pada akhir Juli 2025 yang memicu inflasi, Bulog meng gencarkan distribusi beras SPHP ke pasar-pasar tradisional, kios pangn, ritel modern, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM). 

Beras SPHP yang didistribusikan hadir dalam kemasan praktis 5 kilogram berlogo resmi dengan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan masa kedaluwarsa, dikemas dalam satu paket sekunder berisi lima bungkus.

Baca Juga:

Pendekatan ini bertujuan menjaga kualitas, keterjangkauan, dan transparansi harga bagi masyarakat.

Sejak awal Agustus, Bulog Bandung telah menyalurkan ribuan ton beras ke titik-titik strategis seperti Pasar Gedebage, Kiaracondong, Ujungberung, dan pasar lingkungan di Bandung Raya. 

Tak hanya itu, jaringan distribusi juga merambah ritel modern melalui kemitraan dengan Yogya Toserba. 

Baca Juga:

Kepala Bulog Bandung Ashville Nusa Panata mengatakan, distribusi dilakukan secara rutin setiap pekan dengan target penyaluran 37.424 ton beras SPHP dari Juli hingga Desember 2025. 

"Dengan pengiriman terjadwal dan pemantauan harga di lapangan, kami ingin memastikan pasokan stabil dan harga beras tetap terjangkau,” kata Ashville dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025). 

Perum Bulog Kantor Cabang Bandung menyalurkan ribuan ton beras SPHP dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar. 
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bulog beras bulog beras sphp stabilisasi pangan distribusi beras Bulog bandung stabilisasi harga beras

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU