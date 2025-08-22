Bulog Bandung Salurkan Ribuan Ton Beras SPHP

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perum Bulog Kantor Cabang Bandung menyalurkan ribuan ton beras SPHP dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar.

Setelah lonjakan harga beras medium pada akhir Juli 2025 yang memicu inflasi, Bulog meng gencarkan distribusi beras SPHP ke pasar-pasar tradisional, kios pangn, ritel modern, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Beras SPHP yang didistribusikan hadir dalam kemasan praktis 5 kilogram berlogo resmi dengan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan masa kedaluwarsa, dikemas dalam satu paket sekunder berisi lima bungkus.

Pendekatan ini bertujuan menjaga kualitas, keterjangkauan, dan transparansi harga bagi masyarakat.

Sejak awal Agustus, Bulog Bandung telah menyalurkan ribuan ton beras ke titik-titik strategis seperti Pasar Gedebage, Kiaracondong, Ujungberung, dan pasar lingkungan di Bandung Raya.

Tak hanya itu, jaringan distribusi juga merambah ritel modern melalui kemitraan dengan Yogya Toserba.

Kepala Bulog Bandung Ashville Nusa Panata mengatakan, distribusi dilakukan secara rutin setiap pekan dengan target penyaluran 37.424 ton beras SPHP dari Juli hingga Desember 2025.

"Dengan pengiriman terjadwal dan pemantauan harga di lapangan, kami ingin memastikan pasokan stabil dan harga beras tetap terjangkau,” kata Ashville dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).