Tugas Berat dan Terjal Kejagung, Hukum Indonesia Milik Rakyat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tugas berat dan jalan gelap harus dilalui Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dan mencegah kasus korupsi ekspor CPO dan suap peradilan.

Skandal ini bermula dari korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyeret tiga konglomerasi sawit terbesar di tanah air.

Kejaksaan Agung mendakwa mereka karena memanipulasi perizinan dan kuota ekspor yang menimbulkan kerugian negara Rp 35 triliun.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai sidang yang digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat, menjadi tonggak baru penegakan hukum terhadap corporate crime.

Namun ternyata publik dibuat kaget, karena perkara itu justru membuka babak baru yaitu kasus suap peradilan untuk membeli putusan bebas (ontslag) dari jeratan korupsi CPO.

IAW mengusulkan agar Kejaksaan Agung membuka berkas baru menjerat korporasi dengan pasal 20 UU Tipikor + Perma 13/2016 serta telusuri beneficial owner via Permenkum 2/2025.

"Tracing dan lakukan penyitaan aset dengan melibatkan PPATK untuk lacak aliran dana, BPK untuk audit. Segera saja bekukan aset korporasi tersebut," kata Iskandar Sitorus, Jumat (22/8).

Strategi kasasi menggunakan bukti suap sebagai bagian dari obstruction of justice untuk membatalkan ontslag di MA.