Pemprov Jabar Targetkan Revitalisasi Gedung YPK Naripan Rampung November 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan perbaikan Gedung Pusat Kebudayaan atau Gedung YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung rampung pada bulan November 2025.

Pemugaran atau perbaikan ini dilakukan setelah insiden atap gedung peninggalan masa Hindia Belanda itu ambruk pada akhir Oktober 2024 silam.

Hampir seluruh bagian gedung pun dilakukan perbaikan. Namun, karena Gedung YPK salah satu gedung cagar budaya, keaslian struktur bangunan tidak akan diubah sama sekali.

Baca Juga: Kabupaten Bandung Barat Diguncang Gempa Sesar Lembang

“Saat ini kami melakukan rehabilitasi Gedung Pusat Kebudayaan di Jalan Naripan. Tahapan pekerjaannya telah dimulai pada 21 Juli dan ditarget selesai di akhir November,” kata Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Disparbud Jabar Ary Heriyanto, Jumat (22/8/2025).

Ary menuturkan, sebelum melakukan perbaikan pihaknya telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah ahli. Mulai dari tim assessment struktur gedung, Balai Pelestarian Kebudayaaan Wilayah IX pada Kementerian Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bandung, hingga peneliti BRIN yang ahli di bidang bangunan kolonial.

“Harapannya tentu rehabilitasi ini dilaksanakan dengan kaidah yang sesuai aturan karena gedung ini adalah gedung cagar budaya,” ucapnya.

Baca Juga: Kediaman Immanuel Ebenezer di Depok Tampak Sepi Seusai Dirinya Terjerat OTT KPK

Adapun untuk anggaran, perbaikan Gedung YPK memakan biaya Rp 3,9 miliar. Keputusan ini diambil karena Disparbud Jabar enggan mengambil risiko jika nantinya ada bagian yang tiba-tiba berpotensi roboh dimakan usia kembali di masa mendatang.

Pemugaran, kata Ary, tetap memperhatikan kaidah cagar budaya. Dispadbud Jabar bahkan mengembalikan genting dengan model yang persis seperti zaman dulu, termasuk mendatangkan kayu bengkirai untuk beberapa komponen rangka atapnya.