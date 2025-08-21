Penanaman Pohon Serentak, ‘Warisan Hijau’ Perum Jasa Tirta II untuk Masa Depan Indonesia

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) melaksanakan kegiatan penanaman 1.145 pohon secara serentak di enam lokasi dalam rangka kontribusi 58 tahun perusahaan bagi Indonesia dan memberikan ruang hijau yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan bertajuk “Eco Challenge Nusantara” penanaman pohon ini dilakukan seluruh pegawai PJT II yang berlangsung serentak di enam unit wilayah kerja PJT II yakni Lahan Unit Wilayah I Bekasi (Bendung Lemah Abang), Lahan Unit Wilayah II Karawang (Bendung Walahar), Lahan Unit Wilayah III Subang (Saluran Induk Bugis), Lahan Unit Wilayah V Cirebon (Halaman Kantor), Lahan Unit Wilayah VI Serang (Belakang Kantor), dan Lahan Unit Wilayah VII Lampung (Bendung Argoguruh), Rabu (20/8/2025).

Adapun Jenis pohon yang ditanam yakni pohon buah-buahan dan pohon keras seperti Pohon Jabon, Pohon Mahoni, Pohon Tabebuya, Pohon Nangka, Pohon Mangga, Pohon Durian, dan lainnya.

Khusus pemilihan lokasi di dekat Bendung Walahar, bukan hanya insan PJT II dari Unit Wilayah II dan IV yang turut berpartisipasi, namun juga dihadiri jajaran Direksi PJT II dan tamu undangan lainnya.

Direktur Utama Perum Jasa TIrta II, Imam Santoso mengatakan momentum ini sangat istimewa karena menghubungkan sejarah panjang pengelolaan air dengan komitmen keberlanjutan.

Pemilihan lokasi Bendung Walahar yang menjadi pusat kegiatan utama kegiatan penanaman pohon ini adalah dalam rangka memperingati 100 tahun Bendung Walahar yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan pengelolaan air di Indonesia.

Dengan terjaganya ekosistem bendung melalui keberadaan pohon, aliran air untuk irigasi pertanian menjadi lebih stabil sehingga produktivitas pangan masyarakat dapat terjamin.

Selain itu, pohon juga berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat di sekitarnya.