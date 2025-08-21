JPNN.com

Merawat Kulit Tak Cukup dari Luar, Nutrisi dari Dalam Jadi Kunci Kecantikan Sejati

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Dokter kecantikan sedang menjelaskan tips perawatan kulit kepada konsumen. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Selama bertahun-tahun, perawatan kulit identik dengan langkah-langkah yang dilakukan dari luar, membersihkan, melembapkan, menggunakan serum, hingga melakukan perawatan di klinik kecantikan.

Namun, seiring berkembangnya riset dan tren global, cara pandang ini mulai bergeser.

Kini, semakin banyak orang menyadari bahwa kulit yang sehat dan bercahaya tidak hanya bergantung pada skincare, tetapi juga pada asupan nutrisi yang mendukung kesehatan kulit dari dalam tubuh.

Pendekatan ini dikenal dengan istilah beauty from within.

Konsepnya sederhana, ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat, kesehatan kulit akan terjaga secara alami.

Sama seperti tanaman yang tumbuh subur karena tanahnya kaya akan gizi, kulit pun akan terlihat segar dan kenyal jika tubuh mendapatkan “pupuk” yang sesuai.

Tidak mengherankan jika tren ini kini menjadi bagian penting dalam industri kecantikan, terutama di kalangan generasi muda yang mengutamakan hasil alami dan berkelanjutan.

Suplemen kecantikan menjadi salah satu pilar utama tren ini. Tidak hanya memberikan nutrisi tambahan yang sulit dipenuhi dari pola makan sehari-hari, tetapi juga membantu mengatasi tantangan gaya hidup modern yang seringkali membuat tubuh kekurangan asupan tertentu.

The New Laushine Beauty memperkenalkan dua inovasi suplemen premium, Collagen Booster 70.000mg per boks dan L-Glutathione 3.600mg per boks
