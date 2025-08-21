JPNN.com

Sosok Immanuel Ebenezer di Mata Tetangga: Kaget dan Tak Menyangka Pak Wamenaker OTT KPK

Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:05 WIB
Potret kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer di Taman Manggis Permai Blok P, Cilodong, Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan pemerasan, pada Rabu (20/8) malam.

Pantauan di kediamanannya yang berlokasi di Taman Manggis Permai Blok P, Cilodong, Kota Depok, tampak rumah dengan pagar berwarna putih dan cat abu tersebut terlihat sepi.

Tidak ada aktivitas di rumah dua lantai tersebut, bahkan saat mencoba diketuk pun tidak ada yang menyambut di rumahnya. Hanya terdengar suara gonggongan anjing dari dalam pagar.

Terlihat pula, satu mobil terparkir di dalam garasi beserta sepeda listrik.

Salah satu warga, Karwati mengaku kaget dengan informasi tersebut.

“Saya kaget banget, enggak nyangka,” ucapnya, Kamis (21/8).

Dirinya menuturkan, pria yang akrab disapa Noel itu kerap kali membantunya.

“Baik dia mah orangnya, sering tolong saya,” tuturnya.

Pasca-OTT KPK, tetangga Immanuel Ebenezer di Perumahan Taman Manggis Permai akui sangat kaget dengan informasi tersebut
