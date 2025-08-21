Sosok Immanuel Ebenezer di Mata Tetangga: Kaget dan Tak Menyangka Pak Wamenaker OTT KPK

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan pemerasan, pada Rabu (20/8) malam.

Pantauan di kediamanannya yang berlokasi di Taman Manggis Permai Blok P, Cilodong, Kota Depok, tampak rumah dengan pagar berwarna putih dan cat abu tersebut terlihat sepi.

Tidak ada aktivitas di rumah dua lantai tersebut, bahkan saat mencoba diketuk pun tidak ada yang menyambut di rumahnya. Hanya terdengar suara gonggongan anjing dari dalam pagar.

Baca Juga: Kediaman Immanuel Ebenezer di Depok Tampak Sepi Seusai Dirinya Terjerat OTT KPK

Terlihat pula, satu mobil terparkir di dalam garasi beserta sepeda listrik.

Salah satu warga, Karwati mengaku kaget dengan informasi tersebut.

“Saya kaget banget, enggak nyangka,” ucapnya, Kamis (21/8).

Baca Juga: Polisi Sita Ratusan Butir Obat Daftar G dari Warung Sembako di Depok

Dirinya menuturkan, pria yang akrab disapa Noel itu kerap kali membantunya.

“Baik dia mah orangnya, sering tolong saya,” tuturnya.