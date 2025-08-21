Naga Kecil Asia Mulai Jadi Tujuan Wisata, 220 Ribu WNI Pilih Liburan ke Taiwan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Taiwan semakin serius membidik wisatawan asal Indonesia dengan membawa rombongan perwakilan pariwisata berkunjung ke Bandung dan Jakarta.

Sebanyak 15 institusi, terdiri dari pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku industri pariwisata dengan total 43 peserta, turut serta dalam kegiatan Taiwan Tourism Workshop 2025 di Hotel Hilton, Kota Bandung.

Di sana, pengusaha perjalanan menawarkan beragam strategi promosi dan program liburan untuk Bandung dan Jawa Barat.

Director Taiwan Tourism Information Center in Jakarta (TTIC) Abe Chou, mengatakan, pada tahun 2024 tercatat sekitar 220.000 wisatawan Indonesia berkunjung ke Taiwan.

Ia berharap jumlah ini meningkat signifikan pada 2025 melalui program-program baru yang diluncurkan.

“Taiwan menghadirkan berbagai insentif, mulai dari program subsidi perjalanan, undian Taiwan the Lucky Land dengan hadiah voucher belanja senilai 5.000 dolar Taiwan, kemudahan proses visa, hingga kerja sama dengan agen perjalanan lokal di Indonesia,” kata Abe Chou dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Deputy Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia Trust Lin menambahkan, Taiwan dan pelaku wisata Indonesia bekerja sama menghadirkan paket wisata khusus bagi pasar Indonesia.

“Taiwan sangat memahami bahwa Indonesia adalah pasar wisatawan Muslim terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, kami menawarkan wisata ramah Muslim dengan aksesibilitas yang nyaman serta pilihan kuliner halal,” ujarnya.